Американские аналитики зафиксировали возможные задержки на крупных стройках дата-центров для ИИ. Компании заявляют, что работы идут по плану, однако спутниковые снимки показывают иное.

Строительство инфраструктуры для искусственного интеллекта требует больших ресурсов и строгого соблюдения сроков. Новые данные указывают на расхождения между планами и реальным ходом работ в Соединенных Штатах. Аналитическая компания SynMax изучила строительные площадки дата-центров в США с помощью спутниковых снимков и сопоставила их с открытыми данными и отраслевой информацией. По её оценке, до 40% проектов могут отставать от графика более чем на три месяца.

Изображение - ChatGPT

В качестве примера аналитики приводят площадку в Техасе, где строится комплекс для Oracle с последующим использованием для OpenAI. По спутниковым снимкам, которые изучила SynMax в начале апреля 2026 года, подготовка завершена лишь на части территории, а активные работы ведутся только на одном участке. По их оценке, сроки могут сместиться на 2027 год.

При этом участники проектов отрицают проблемы. OpenAI заявила, что строительство идет по графику. Oracle и SB Energy также подтвердили, что сроки соблюдаются. Однако руководители строительных фирм говорят о нехватке электриков и монтажников. Эта проблема обсуждается с конца прошлого года. К тому же местные энергокомпании не справляются с возросшим спросом на электричество. Некоторые разработчики ИИ рассматривают турбины как альтернативный источник, но для них нужны разрешения Агентства по охране окружающей среды. А заказы на двигатели, сделанные в 2025 году, обещают выполнить только к 2028-2030 годам.