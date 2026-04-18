В Сан-Франциско открылся бутик Andon Market. Всем бизнесом управляет искусственный интеллект по имени Luna.

Представьте магазин, где решения о закупках, аренде и найме принимает нейросеть. В Сан-Франциско такой бутик уже работает.

Изображение - ChatGPT

ИИ Luna распоряжается бюджетом в 100 тысяч долларов США, подписывает договоры аренды и проводит собеседования. При этом нейросеть отклонила заявки студентов технических специальностей, посчитав, что у них мало опыта в рознице.

В день открытия магазина Luna продумала множество деталей, но забыла о персонале. Ни одного сотрудника в графике не оказалось. ИИ пришлось срочно рассылать письма с вопросом, кто сможет выйти на смену.

Нейросеть наняла двух штатных работников и проявила избирательность. Кандидаты, которые интересовались технологией и писали об эксперименте, получили отказ. Luna объяснила это тем, что у них нет опыта розничной торговли. При этом во время собеседований ИИ предпочитал не раскрывать, что он искусственный интеллект. По словам Luna, это сбило бы кандидатов с толку и отпугнуло бы хороших соискателей.

Andon Labs не ставит целью сделать магазин прибыльным, хотя и не возражает против успеха. Компания хочет показать, как ИИ может управлять бизнесом уже сейчас. Создатели признают, что не знают всех ответов, но хотят начать публичный разговор о будущем. Они считают, что искусственный интеллект должен раскрывать свою природу при найме людей. По их мнению, так будущее для всех будет счастливее.