Ученые из MIT разработали волновую модель PlanetWaves. Она предсказывает поведение волн на планетах с разной гравитацией, составом жидкостей и атмосферой.

Тот же ветер, который на Земле едва заметно трогает воду, на Титане способен поднять волны высотой с небольшой дом. Все дело в физических условиях — гравитации, плотности жидкости и атмосферном давлении. Ученые из MIT создали модель, которая позволяет рассчитать поведение волн на любом небесном теле, где есть жидкие озера или океаны.

Скриншот из видео MIT

Модель получила название PlanetWaves. Авторы протестировали ее на Земле, используя 20-летние данные с озера Верхнее, и получили точные совпадения. После этого они применили модель к Титану — единственному спутнику в Солнечной системе, кроме Земли, где прямо сейчас есть жидкие водоемы. Только вместо воды в них плещутся легкие углеводороды: метан и этан.

Низкая гравитация Титана в сочетании с легкой жидкостью дает неожиданный эффект. Даже очень слабый ветер разгоняет там волны высотой до трех метров. Исследователи описывают это так: вы стоите на берегу, чувствуете легкий ветерок, но на вас накатывают огромные валы — картина, невозможная на Земле.

На противоположном конце спектра находятся горячие экзопланеты. Возьмем 55-Cancri e, где океаны состоят из расплавленной породы. Жидкость там очень плотная и вязкая, а гравитация выше земной. Чтобы поднять волны хотя бы в несколько сантиметров, нужны ураганные ветры скоростью под 130 километров в час. Примерно то же самое PlanetWaves показывает для Kepler 1649b, планеты с озерами из серной кислоты, которая вдвое плотнее воды.





Модель способна ответить и на давние загадки. Например, на Титане много рек и береговых линий, но почти нет дельт — там, где реки встречаются с озером. Ученые подозревают, что в этом виноваты как раз волны, и теперь могут проверить эту гипотезу. Если человечество когда-нибудь отправит зонд к титаническим морям, расчеты PlanetWaves помогут спроектировать аппарат, способный выдержать местные штормы.