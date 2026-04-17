Европейская полиция провела операцию против сервисов DDoS-атак. Правоохранители разослали предупреждения десяткам тысяч подозреваемых.

Некоторые сервисы позволяют любому человеку устроить атаку на сайт. Для этого не нужны специальные знания или собственная инфраструктура.

В четверг Европол начал блокировку нескольких DDoS-сервисов. Полиция также отправила предупредительные письма 75 000 подозреваемых. Одни получили электронные сообщения, другие — обычные по почте.

В ходе операции правоохранители арестовали четырех человек. Они также заблокировали 53 домена. DDoS расшифровывается как распределенная атака типа отказ в обслуживании. Злоумышленники используют множество компьютеров для одновременного доступа к одному сайту. Сервер не выдерживает нагрузки и перестает работать. Обычные пользователи в этот момент не могут зайти на ресурс.