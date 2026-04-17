Nissan анонсировал два новых концепт-кара перед автосалоном в Китае. Один из них выполнен в формате внедорожника и напоминает будущий Xterra.

Китайский автосалон собирает крупные премьеры, и автопроизводители используют его для демонстрации новых идей. Nissan решил показать не только серийную модель, но и экспериментальные разработки.

Nissan представит на выставке модель NX8 вместе с двумя концептами. Компания не раскрывает подробности заранее, но связывает эти разработки с курсом на электрификацию и цифровые функции.

Один из концептов выполнен в формате внедорожника. Спереди выделяются узкие фары и световая полоса с подсвеченной надписью Nissan и пятью светящимися элементами. Дополнительные источники света установлены на капоте, что усиливает акцент на передней части.

Далее внимание привлекает массивный передний бампер. Конструкция выглядит усиленной. Автомобиль также получил крупные внедорожные шины, высокий клиренс и багажник на крыше с подсветкой. На расширителях колесных арок размещены габаритные огни.

По стилю концепт перекликается с будущим Xterra, но отличается закрытой передней частью, что характерно для электромобилей.

Второй концепт-кар более загадочен, но, судя по всему, это довольно типичный кроссовер, который получил световые элементы, напоминающие обновленный Leaf. При этом в передней части просматривается форма, которую можно описать как «акулий нос». Линия крыши уходит вниз к корме, а на задней двери установлен спойлер.