Председатель TSMC СиСи Вэй заявил, что компания считает Intel серьезным конкурентом. При этом он подчеркнул, что бизнес по производству микросхем на заказ требует многих лет развития.

TSMC отчиталась о рекордной выручке за первый квартал 2026 года — $35,9 миллиарда. На телефонной конференции глава компании ответил на вопросы о конкурентах и новых технологических процессах. СиСи Вэй назвал Intel грозным конкурентом, но отметил, что обе компании остаются клиентами TSMC. По его словам, контрактное производство чипов на словах выглядит проще, чем на деле. TSMC не добилась успеха мгновенно, а преодолела множество трудностей. Любой, кто войдет в этот бизнес, пройдет тот же путь.

Строительство завода занимает два-три года. Еще один-два года уходит на начальный этап наращивания производства. Никаких компромиссов или обходных путей здесь нет. Именно это правило лежит в основе литейной промышленности. Завод Tesla Terafab на начальном этапе будет выпускать 3000 пластин в месяц. Потребуется время, чтобы выйти на нужные объемы, поэтому Tesla продолжит зависеть от других производителей.

Говоря о технологических узлах, СиСи Вэй сообщил, что массовое производство N2 стартовало в четвертом квартале 2025 года с хорошим выходом годных изделий. Наращивание мощностей идет на площадках в Синьчу и Гаосюне. Семейство N2 станет долгосрочным продуктом с несколькими итерациями. Технология A14 (1,4 нанометра) следующего поколения обеспечит повышение скорости на 10-15 процентов при том же энергопотреблении. Серийное производство A14 запланировано на 2028 год. При этом СиСи Вэй положительно отозвался о технологии упаковки Intel EMIB, назвав ее привлекательной и полезной для расширения выбора клиентов.