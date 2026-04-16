Battlefield Studios раскрыла план обновлений Battlefield 6 на 2026 год. В него вошли новые карты, режимы и системные изменения в мультиплеере.

Разработчики раскрыли, как будет развиваться Battlefield 6 в течение года. План охватывает контент и изменения, которые затронут основные режимы игры. Уже в тестовой версии Battlefield Labs доступна карта «Железная дорога в Голмуд». Ее действие происходит в Таджикистане, а масштаб почти в четыре раза превышает «Долину Мирака». Карта рассчитана на дальние дистанции и включает расширенное воздушное пространство.

В игре также появится «Каирский базар», ориентированный на ближний бой. Узкие улицы и плотная застройка создают условия для засад и разрушений. Третий сезон добавит одиночный режим Battle Royale и рейтинговые таблицы. Сначала рейтинговая система заработает в режиме Quads в REDSEC, затем ее расширят на другие форматы.

Четвертый сезон стартует в июле. Он введет морские сражения и две карты: Tsuru Reef и Wake Island. Игроки получат авианосцы, новую технику и систему волн, влияющую на бои. Пятый сезон завершит год тремя картами. Разработчики также обновят подбор игроков, добавят голосовой чат на близкой дистанции и вернут взводы и браузер серверов.