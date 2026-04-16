Китайские заводы увеличили закупки американского оборудования для производства чипов, оформляя поставки через Сингапур и Малайзию.

Анализ Nikkei Asia и таможенные данные Китая показывают, как меняются импорт оборудования для производства микросхем и выручка компаний на этом рынке.

Китайские предприятия в 2025 году увеличили закупки американского оборудования, но провели их через Сингапур и Малайзию. Напрямую из США поставки сократились до $2 млрд, что стало минимальным уровнем с 2017 года. При этом импорт через Сингапур достиг $5,7 млрд, а через Малайзию превысил $3,4 млрд.

Фактические продажи американских поставщиков остаются выше. Компании Applied Materials, Lam Research и KLA получили около $19 млрд выручки в Китае за финансовый год.

Параллельно китайские производители оборудования показали рост. Naura за три квартала 2025 года заработала 27,14 млрд юаней против 6,05 млрд в 2020 году. AMEC увеличила выручку более чем в пять раз, а Piotech — примерно в 13 раз.

Рост поддержало расширение мощностей YMTC, CXMT и SMIC. Аналитик Needham & Co Чарльз Ши отмечает, что рентабельность китайских производителей падает. Местные компании снижают цены, чтобы отвоевать долю рынка у американских, японских и голландских поставщиков.