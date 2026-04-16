Астрономы уточнили состав многопланетной системы TOI-201 и зафиксировали изменение орбит ее объектов.

Системы с несколькими экзопланетами обычно изучают отдельно по их параметрам орбит и масс. В случае с TOI-201 астрономы сосредоточились на взаимном влиянии объектов и изменении их орбитальной конфигурации.

Художественное изображение системы. Автор: Теди Вик.

Ученые из Университета Нью-Мексико под руководством Исмаэль Мирелес провела анализ системы TOI-201 и подтвердила наличие трех объектов разной природы. Внутри системы находятся сверхземля TOI-201 d, газовый гигант TOI-201 b и массивный компаньон TOI-201 c, который относится к коричневым карликам.

Сверхземля имеет радиус примерно в 1,4 раза больше земного и массу, превышающую земную примерно в шесть раз. Она обращается вокруг звезды за 5,85 дня и расположена на близкой орбите. Условия на ней, по оценкам, не допускают существования жидкой воды.

Газовый гигант TOI-201 b обладает массой около половины массы Юпитера и совершает оборот примерно за 53 дня. Такие объекты занимают промежуточное положение между горячими и более удаленными газовыми гигантами, и их происхождение остается предметом обсуждения.

Наиболее массивный объект системы — TOI-201 c — движется по вытянутой орбите с периодом около 7,9 года. Его масса находится на границе между планетами и звездами, что усложняет определение механизма его формирования. Именно его гравитационное влияние задает основную динамику системы.

Орбиты всех трех объектов наклонены относительно друг друга. Их взаимное притяжение постепенно меняет ориентацию орбит, и астрономы фиксируют эти изменения по данным наблюдений. Через примерно 200 лет сверхземля перестанет проходить по диску звезды, затем это произойдет с газовым гигантом, а позже и с коричневым карликом. Со временем транзиты могут повторяться.

Следующий транзит TOI-201 c ожидается 26 марта 2031 года.