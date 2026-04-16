Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан разослал сотрудникам служебную записку. Компания планирует в ближайшие недели объяснить масштаб и характер своего участия в проекте TeraFab.

Два дня назад Intel официально объявила о партнерстве с компаниями Маска — SpaceX, xAI и Tesla. Теперь производитель чипов готов раскрыть детали.

Изображение: WCCFTech

По данным CRN, в прошлую пятницу Лип-Бу Тан разослал сотрудникам внутреннюю записку. В ней говорится, что Intel намерена представить масштаб и характер своего участия в проекте TeraFab в ближайшие недели.

Проект разбит на два этапа. Сначала компания построит заводы для выпуска чипов для автомобильной и робототехнической промышленности. Второй этап — производство чипов для искусственного интеллекта. Tesla недавно представила чип A15, который должен конкурировать с разработками NVIDIA. Компания также работает над A16 следующего поколения и суперкомпьютером Dojo. Сейчас A15 выпускают TSMC и Samsung, но Tesla хочет перенести производство на собственные заводы TeraFab.

Для Intel этот альянс с Маском — крупная сделка и способ вернуть внимание к своим производственным мощностям. На пилотном этапе к 2029 году TeraFab будет выпускать около 3000 пластин в месяц. Проект займется кремниевой логикой, памятью и упаковкой чипов. Производство, скорее всего, ограничат выпуском компонентов для Tesla, SpaceX и xAI.