ZXT и Fragile выплатят $3,45 млн по коллективному иску из-за программы Flex. Соглашение предусматривает списание долгов, передачу ПК и денежные компенсации клиентам.

Проблема вокруг программы NZXT Flex назревала с 2024 года. Расследование Gamers Nexus выявило несколько недопустимых практик, и суд встал на сторону пострадавших. Истцы обвинили NZXT и Fragile во вводящем в заблуждение маркетинге программы аренды персональных компьютеров Flex.

Компании обещали клиентам аренду ПК с правом выкупа, но на деле предлагали бессрочную аренду без перехода в собственность. Реклама часто нацеливалась на детей: им предлагали арендовать компьютер на месяц, выиграть турнир по Fortnite и использовать выигрыш для покупки этого же ПК.

NZXT собирала компьютеры для программы Flex из деталей более низкого качества, чем заявлено в рекламе. Цену аренды компания при этом не снижала. Клиенты получали ПК с другими комплектующими, не зная о замене. А когда понимали и хотели расторгнуть контракты, компания Fragile натравливала на клиентов коллекторов, иногда пытаясь взыскать уже погашенные долги. Истцы подали иск в соответствии с законом RICO, ссылаясь на мошенничество.

Соглашение затронет 19 322 клиентов, оформивших подписку с 19 октября 2023 года по 30 марта 2026 года. Должникам простят до 5000 долларов на человека. Клиенты, вносившие платежи не менее двух лет, получат право собственности на свои ПК. Те, кто арендовал и вернул компьютеры без задолженностей, получат денежные выплаты. Окончательное утверждение суда ожидается в сентябре.