В пустыне Аризоны зафиксировали редкое взаимодействие двух видов муравьев. Мелкие особи очищают тело и челюсти более крупных, не встречая агрессии.

Наблюдения в пустыне Аризоны показали необычное взаимодействие между двумя видами муравьев. Один из них регулярно контактирует с другим в процессе, похожем на очистку тела. Энтомолог Марк Моффетт из Смитсоновского национального музея естественной истории зафиксировал редкое поведение муравьев в пустыне Аризоны. Наблюдения он сделал в 2006 году и описал около 90 случаев взаимодействия двух видов.

Источник: Ecology and Evolution

Крупные муравьи-жнецы Pogonomyrmex barbatus находились рядом с входами в гнезда более мелких муравьев рода Dorymyrmex. В какие то моменты муравьи-жнецы занимали неподвижное положение с открытыми челюстями и вытянутыми конечностями. После этого мелкие муравьи облизывали и покусывали тело муравья-жнеца, а также чистили внутреннюю часть его открытых челюстей. При этом крупные муравьи не проявляли агрессии и не нападали.

По оценке ученого, для муравьев-жнецов такого рода чистка может удалять патогенные микроорганизмы из труднодоступных мест. Также возможно, что мелкие, конусовидные муравьи переносят противогрибковые или антибактериальные вещества на более крупных муравьев в процессе этого взаимодействия. Кроме того, мелкие муравьи в свою очередь, поедая масла или другие соединения, содержащиеся в панцире муравья-жнеца, таким образом, питаются. Механизм и причины такого поведения пока остаются предметом изучения.