В NVIDIA рассказали о применении ИИ в разработке микросхем.

Компания NVIDIA раскрыла детали использования искусственного интеллекта во внутренних процессах разработки чипов.

Главный научный сотрудник NVIDIA Билл Дэйли (Bill Dally) рассказал о применении ИИ на конференции GTC в разговоре с Джеффом Дином (Jeff Dean) из Google. По его словам, компания использует алгоритмы на нескольких этапах проектирования микросхем, включая проверку, обработку ошибок и подбор вариантов архитектуры.

В качестве примера он привел инструмент NB-Cell. Ранее перенос библиотеки стандартных ячеек на новый техпроцесс занимал около 10 месяцев работы команды из восьми инженеров. Теперь эту задачу выполняет ИИ-система за одну ночь.

Дэйли отметил, что полученные результаты по ключевым параметрам, включая энергопотребление и задержки, соответствуют или превосходят решения, созданные инженерами.

В компании также применяют модели Chip Nemo и Bug Nemo, обученные на внутренних документах, включая документацию RTL и архитектурные документы по GPU, собранные за многие годы. Они помогают инженерам разбирать ошибки и быстрее ориентироваться в архитектуре. При этом полностью автоматизированное проектирование чипов пока не реализовано.