Компания Beehive Industries получила контракт на $30 млн от ВВС США. Средства направят на разработку и испытания 3D-печатных реактивных двигателей.

Авиационная промышленность использует 3D-печать уже больше десяти лет. Компания General Electric (GE) печатает детали для двигателей LEAP с 2016 года. Но Beehive Industries пошла дальше: она будет печатать двигатель полностью, от начала до конца. Это позволяет не зависеть от цепочек поставок и ускоряет производство.

Источник изображения: Beehive Industries

Финансирование от ВВС США на сумму 30 миллионов долларов США пойдет на интеграцию двигателя Frenzy 8 в летательный аппарат, летные испытания и квалификацию. Frenzy 8 развивает тягу в 200 фунтов. Также возможна разработка более компактной версии Frenzy 6 с тягой 100 фунтов. Оба двигателя предназначены для беспилотных летательных аппаратов и оружия большой дальности. Для сравнения: истребитель F-16 Viper использует двигатели с тягой более 29 000 фунтов. 3D-печать снижает стоимость производства. Это особенно важно, учитывая, что американские военные иногда используют дорогие ракеты для уничтожения дешевых беспилотников. Горди Фоллин (Gordie Follin), главный директор по продуктам Beehive, заявил, что компания обеспечит доступное массовое производство.

Beehive конкурирует с такими гигантами, как GE Aerospace, Pratt & Whitney и Honeywell Aerospace. У всех трех компаний есть действующие контракты с Пентагоном, но они сообщают о задержках. Beehive сможет поставлять и обслуживать двигатели быстрее.