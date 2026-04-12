Компания Ajinomoto, известная производством глутамата натрия, контролирует выпуск пленки ABF — критического компонента для упаковки чипов искусственного интеллекта.

Для производства ускорителей ИИ требуется множество компонентов. Один из них — пленка ABF, или Ajinomoto Build-Up Film. Это тонкий изолирующий материал. Он служит соединительным звеном между кремниевым кристаллом и контактами печатной платы. Без него высокопроизводительные чипы не могут достичь нужной плотности соединений и стабильности сигнала на высоких частотах. Производит эту пленку японская компания Ajinomoto Fine-Techno — подразделение фирмы, которую знают по пищевым приправам.

Изображение предоставлено: Wccftech/сгенерировано ИИ

Ускорители ИИ требуют пленки ABF в 15-18 раз больше, чем обычные графические процессоры. Один корпус ускорителя требует от 8 до 16 слоев ABF. Чем крупнее становятся чипы, например NVIDIA Rubin или Rubin Ultra, тем больше материала нужно. Ajinomoto остается единственным поставщиком этой пленки. Компания пытается нарастить производство, но расширение мощностей сопряжено с рисками. Производители подложек, такие как Ibiden, постоянно сталкиваются с ограничениями поставок.

Крупные облачные компании уже осознали проблему. Они вносят предоплату, помогают Ajinomoto запускать новые линии и заключают долгосрочные контракты. Но ресурсов все равно не хватает на всех. По прогнозам, спрос на ABF будет расти двузначными темпами ежегодно. Ожидается трехлетний цикл дефицита. Это означает, что предложение останется ограниченным надолго. ABF — один из наименее обсуждаемых элементов в цепочке поставок ИИ, но именно он становится главным узким местом.