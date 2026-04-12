Global_Chronicles
Бывший топ-менеджер Bethesda назвал причины своего ухода
Бывший вице-президент Bethesda по маркетингу Пит Хайнс впервые подробно объяснил причину ухода после 24 лет работы в студии.

Хайнс проработал в Bethesda с 1999 по 2023 год. Он занимался маркетингом и формировал команду, которая сопровождала релизы крупных проектов. Среди них — The Elder Scrolls III: Morrowind, The Elder Scrolls IV: Oblivion и The Elder Scrolls V: Skyrim. Хайнс ушел вскоре после выхода Starfield. За эти годы студия пережила множество изменений. Ключевое из них — поглощение компанией Microsoft за $7,5 миллиарда. В недавнем интервью Хайнс впервые прямо высказался о причинах своего решения.

Изображение: TweakTown

В беседе с изданием Firezide Chat Хайнс заявил, что Bethesda теперь является частью чего-то, что перестало казаться ему правильным. После покупки ZeniMax Media компанией Microsoft в 2020 году структура управления изменилась. Внутри возникли сложности, связанные с подходом к эксклюзивности игр и ролью Xbox Game Pass. Эти вопросы обсуждались и в рамках разбирательства Federal Trade Commission в 2023 году. По его словам, это перестало быть подлинным и искренним.

Хайнс объяснил, что оставался в компании, потому что она нуждалась в нем. Однако в какой-то момент он понял: он бессилен делать то, что считает необходимым для управления студией и защиты сотрудников. Он больше не мог поддерживать эффективность, которую они выстраивали годами.

Одной из причин могло стать требование Microsoft запускать все новые игры в Game Pass. Эта модель меняет финансовые перспективы студий и добавляет нестабильность в показатели. Во время судебного разбирательства FTC Хайнс дал показания об эксклюзивности. Он тогда заявил, что сосредоточение на меньшем количестве платформ делает разработку эффективнее. Позже Xbox отказалась от эксклюзивности, и Starfield вышла на PlayStation 5. Хайнс также намекнул, что не мог мириться с отношением к коллективам, которые разрушались из-за сокращений. Пит Хайнс сказал, что не собирается сидеть и смотреть, как с Bethesda обращаются несправедливо.

#microsoft #xbox #bethesda #game pass #пит хайнс
Источник: tweaktown.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

