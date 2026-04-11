Global_Chronicles
Бизнес Samsung по производству памяти принес $50,4 млрд за квартал, обогнав Amazon и Microsoft
Подразделение Samsung по производству DRAM принесло компании $37 миллиардов в первом квартале 2026 года.

Искусственный интеллект требует огромных объемов памяти. DRAM стала одним из самых востребованных компонентов. Поставщики Samsung, SK hynix и Micron не справляются с заказами. Дефицит растет. Цены идут вверх.

Изображение: WCCFTech

Samsung Electronics заняла первое место по выручке от продаж памяти в первом квартале 2026 года. Компания получила $50,4 миллиарда. Из них $37 миллиардов принесла DRAM, 13,4 миллиарда — NAND. Оба показателя стали рекордными для компании. Для сравнения: в третьем квартале 2018 года пик составлял $18,9 миллиарда. Рост — 167%.

Операционная выручка Samsung оказалась выше, чем у Amazon, Microsoft, TSMC и Meta*. Это результат так называемого суперцикла в индустрии памяти.

Спрос на DRAM поступает от крупных облачных провайдеров. Продукты LPDDR и DDR используются в инфраструктурных проектах. Отдельно стоит отметить HBM-память. Технологии HBM3E и HBM4 от Samsung уже внедряются в архитектуры AMD Instinct MI355X и NVIDIA Vera Rubin.

Samsung заключает долгосрочные контракты сроком до пяти лет с крупными поставщиками. Это решает вопрос устойчивости спроса. У компании одна из крупнейших производственных линий в мире, что позволяет ей обслуживать и корпоративных, и розничных клиентов.

* Meta признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России

#samsung #искусственный интеллект #ии #micron #sk hynix #hbm #dram #counterpoint research
Источник: wccftech.com
