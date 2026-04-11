Tesla Semi Long Range будет использовать новую вертикальную кубическую архитектуру аккумулятора. Такая конструкция помогает сохранять запас хода при низких температурах.

Электрогрузовики сталкиваются с проблемой зимой: аккумуляторы теряют от 20 до 40 процентов запаса хода на холоде. Для фур, работающих в Канаде или Северной Европе, это означает незапланированные остановки и рост расходов. Tesla предложила решение.

Руководитель проекта Tesla Semi Дэн Пристли рассказал подробности. Грузовик использует 4680 аккумуляторные элементы от Cybertruck, но инженеры полностью переработали их компоновку. Они отказались от плоских горизонтальных модулей, которые ставят в легковые автомобили. Вместо этого применили компактную вертикальную кубическую конструкцию.

Почему это важно. Плоские батареи под шасси имеют большую открытую площадь. На холоде тепло уходит быстро, химические реакции замедляются, полезная энергия падает. Кубический блок минимизирует поверхность на единицу объема. Тепло, которое аккумулятор выделяет при работе, остается внутри. Даже при длительной стоянке в мороз температура держится ближе к оптимальной. Дополнительно система использует тепловой насос, который возвращает энергию от двигателя, тормозов и воздуха обратно в батарею. Утром грузовику не нужна значительная мощность на предварительный прогрев.

Новый аккумуляторный блок встроен в кузов как часть шасси. Это повышает жесткость автомобиля и упрощает сборку. Tesla ускорила производство Semi, используя опыт Cybertruck и Model Y.