Huawei готовит к показу новый складной смартфон Pura X Max.

Рынок складных смартфонов продолжает менять форматы устройств. Производители ищут варианты, которые расширяют сценарии использования экрана.

Huawei проведет презентацию 20 апреля, где представит обновленную серию Pura 90 и новую модель Pura X Max. Информацию о названии устройства распространил инсайдер Digital Chat Station .

Pura X Max относится к линейке складных смартфонов с акцентом на широкий формат. В отличие от предыдущей модели, новинка складывается горизонтально. По сути, конструкция разворачивается в сторону, а не по вертикали. Подобный формат ожидают и у Apple iPhone Fold, однако Huawei выводит его раньше.

Внутренний экран получит диагональ 7,69 дюйма и разрешение WQHD+. Внешний дисплей составит 5,5 дюйма и подойдет для быстрых задач. Производитель сохранит соотношение сторон 16:10.

По данным утечек, новинку оснастят чипом Kirin 9030 с девятью ядрами. Смартфон также получит систему из четырех камер Huawei Red Maple с улучшенным телеобъективом.