Xiaomi объединила свои модели MiMo с фреймворком Hermes Agent для создания ИИ-агентов.

Фреймворк Hermes Agent относится к решениям с открытым исходным кодом. Его ключевая особенность — способность к самообучению и сохранению опыта между сессиями. Xiaomi решила объединить с ним три свои языковые модели.

Акция действует с 8 по 22 апреля до 24:00 по UTC+8 (19:00 по московскому времени). Через интерфейс Nous Portal разработчики могут использовать три модели. Стоимость временно снижена до 0 долларов за 1 млн токенов.

Hermes Agent умеет накапливать опыт выполнения задач и сохранять память между сессиями. При каждом взаимодействии система становится умнее. Xiaomi предложила три модели под разные задачи.

MiMo-V2-Pro рассчитана на сложные вычисления и анализ с контекстом до 1 МБ. Модель включает встроенные функции вызова инструментов. MiMo-V2-Omni работает сразу с четырьмя типами данных — изображениями, видео, аудио и текстом. MiMo-V2-Flash ориентирована на скорость. Она разработана для быстрой генерации токенов и задач с низкой задержкой.

Для работы требуется последняя версия Hermes Agent. В течение двух недель разработчики могут тестировать память между сессиями и полнофункциональную логику без затрат на API.