Logitech анонсировала в Индии новую игровую мышь с индуктивной системой нажатий

Производители игровых мышек продолжают пересматривать привычные элементы управления. Logitech представила в Индии модель G PRO X2 SUPERSTRIKE, ориентированную на киберспорт. Новинку разработали при участии команд G2 Esports, NAVI и BLG, с акцентом на точность и управляемость.

Изображение: Logitech

Главное отличие связано с системой SUPERSTRIKE. Она использует индуктивный принцип вместо механических переключателей. Внутри работают медные катушки, которые формируют электромагнитное поле и фиксируют нажатие с ходом 0,6 мм. При этом пользователь может менять точки срабатывания и сброса.

Изображение: Logitech

Отдельно реализована тактильная обратная связь. Мышь предлагает 10 уровней регулировки силы нажатия и пять уровней быстрого сброса. Интенсивность вибрации настраивается через программу Logitech G HUB. Производитель заявляет о снижении задержки нажатия до 30 миллисекунд.

G PRO X2 SUPERSTRIKE получила сенсор HERO 2 с диапазоном от 100 до 44 000 DPI, скоростью до 888 дюймов в секунду и ускорением 88G. Подключение обеспечивает технология LIGHTSPEED с частотой опроса 8000 Гц. Вес устройства составляет 61 г, автономность достигает 90 часов. Цена в Индии — 23 995 рупий, что эквивалентно ≈₽20 150.