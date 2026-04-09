Один из создателей первой Xbox сравнил Project Helix с первоначальной идеей консоли. По его словам, современные технологии снимают часть прежних ограничений.

В подкасте The Expansion Pass с Люком Лором, Эд Фрис, один из создателей оригинальной Xbox, рассказал, почему Microsoft в конце 1990-х отказалась от выпуска консоли, которая, по сути, была бы обычным ПК. Тогда инженеры столкнулись с ограничениями аппаратного и программного обеспечения. Project Helix, по словам Фриса, очень похож на ту старую идею.

Первоначальный план выглядел так: система представляет собой компьютер, который выглядит как консоль и имитирует ее, но на самом деле остается ПК. Главной проблемой стала нехватка оперативной памяти. Полноценная Windows требовала слишком много ресурсов, поэтому инженеры остановились на упрощённой версии системы, оптимизированной для игр.

Фрис считает, что сейчас компоненты достаточно дешевы и доступны, чтобы сделать гибрид реальностью. Еще одна проблема прошлого — игры не были удобны для управления с контроллера. В Age of Empires и Flight Simulator отсутствовали адаптированные интерфейсы. В Halo пришлось внедрять систему помощи при прицеливании.



Сейчас же даже многие стратегии и симуляторы разрабатывают с учетом геймпадов. Вопрос остается в том, насколько заметно будет присутствие операционной системы при использовании гибрида. Критики сомневаются, что управление окажется таким же удобным, как на Series X или PS5. Стоимость и набор игр также могут повлиять на восприятие гибридной модели.