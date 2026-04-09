Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Соавтор оригинальной Xbox считает возможным гибрид ПК и консоли
Один из создателей первой Xbox сравнил Project Helix с первоначальной идеей консоли. По его словам, современные технологии снимают часть прежних ограничений.

В подкасте The Expansion Pass с Люком Лором, Эд Фрис, один из создателей оригинальной Xbox, рассказал, почему Microsoft в конце 1990-х отказалась от выпуска консоли, которая, по сути, была бы обычным ПК. Тогда инженеры столкнулись с ограничениями аппаратного и программного обеспечения. Project Helix, по словам Фриса, очень похож на ту старую идею.

Изображение: Notebookcheck

Первоначальный план выглядел так: система представляет собой компьютер, который выглядит как консоль и имитирует ее, но на самом деле остается ПК. Главной проблемой стала нехватка оперативной памяти. Полноценная Windows требовала слишком много ресурсов, поэтому инженеры остановились на упрощённой версии системы, оптимизированной для игр.

Фрис считает, что сейчас компоненты достаточно дешевы и доступны, чтобы сделать гибрид реальностью. Еще одна проблема прошлого — игры не были удобны для управления с контроллера. В Age of Empires и Flight Simulator отсутствовали адаптированные интерфейсы. В Halo пришлось внедрять систему помощи при прицеливании.


Сейчас же даже многие стратегии и симуляторы разрабатывают с учетом геймпадов. Вопрос остается в том, насколько заметно будет присутствие операционной системы при использовании гибрида. Критики сомневаются, что управление окажется таким же удобным, как на Series X или PS5. Стоимость и набор игр также могут повлиять на восприятие гибридной модели.

#microsoft #windows #xbox #project helix #гибридная консоль #эд фрис
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Сейчас обсуждают

Dentarg
00:19
Глава Dell: Спрос на память для ИИ вырастет в 625 раз к 2028 году
Всеволод Шевченко
23:57
Я пишу стихи, и для меня Suno - находка! С его помощью я могу превратить свои стихи в песню. И мне это нравится. Это совершенно бесплатно, есть лимиты на сутки, конечно. Но есть простор для творчества...
Можно ли продать книгу, написанную с помощью нейронки
Китя.
23:57
Бот Амудэ мой раб. давай батрачь
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Всеволод Шевченко
23:43
Почему этот п..ас Китя еще не забанен? Админы?
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
ark-bak
23:42
Испанский стыд - какой трэш в комментах!
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Всеволод Шевченко
23:36
Ты забыл сказать кое-что. - Литрес - он же Эксмо - крупнейший монополист, который скупил почти все сети книжных магазинов и дофига издательств. У владельца этого шалмана волосатая рука в Кремле, и его...
Продал 350 книг на сайте Литрес. Сколько заработал? Скрины, личный опыт
kilobait3
23:33
Ты их хранишь?
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
mayday30
23:27
А я установил Max и доволен.
В Max объяснили выбор названия и логотипа национального мессенджера
Dentarg
23:25
Это лишь один из уровней понимания. Руководить можно элегантно, делать для себя какие угодно списки и табельные номера, но это не будет рушить человеческую атмосферу. Только гоблин-инженер или всраты...
Российские банки с июля при переводах через СБП должны будут обмениваться ИНН клиентов
Roditch
23:23
Не в этом дело. Когда руководишь людьми, то приходит понимание необходимости "пронумеровать людей". Это не хорошо и не плохо. Обычная необходимость при планировании работ и бюджета.
Российские банки с июля при переводах через СБП должны будут обмениваться ИНН клиентов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter