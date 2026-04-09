В 2025 году жители США подали в ФБР более миллиона жалоб на киберпреступления

Федеральное бюро расследований США опубликовало ежегодный отчет о киберпреступности. Аналитики ФБР обработали данные из Центра по рассмотрению жалоб на интернет-преступления. Количество обращений выросло на 20% по сравнению с 2024 годом — с 859 532 до 1 008 597. Самые дорогостоящие категории — криптовалюты и искусственный интеллект.

Владельцы криптовалют подали 181 565 жалоб и потеряли $11 миллиардов. Мошенники выбирают эту сферу, потому что транзакции легко запутать, а регулирование пока слабое. Мошенничество с использованием ИИ принесло злоумышленникам почти $893 миллиона. Жалоб по этой категории поступило всего 22 364, но каждая принесла крупный ущерб. Люди попадаются на фишинговые атаки с ИИ в 4,5 раза чаще, чем на атаки с участием живых операторов.

ФБР перечисляет методы: поддельные профили в соцсетях, голосовые клоны, фальшивые документы и правдоподобные видео с известными людьми или родственниками жертвы. В начале года мошенники использовали сгенерированные изображения генеральных директоров, чтобы войти в доверие а затем перенаправляли людей на сайт с поддельной программой для удаленного доступа. Наиболее распространенные схемы — фишинг, вымогательство и инвестиционные аферы. Многие громкие случаи с использованием ИИ выявили только в начале 2026 года, поэтому в следующем отчете статистика может ухудшиться.