Global_Chronicles
Республика Корея бесплатно передаст гражданам ПК из госучреждений на фоне роста цен
Правительство Южной Кореи обеспокоено ростом цен на персональные компьютеры. За последние полгода индекс потребительских цен на ПК вырос с 4,3 до 12,4 процента.

Индустрия искусственного интеллекта создала высокий спрос на оперативную память и системы хранения данных. Это привело к росту цен на компьютеры по всему миру. 

Изображение - ChatGPT

Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи вместе с Комиссией по добросовестной торговле начнут следить за рынками DRAM, ПК и ноутбуков. Власти хотят пресечь случаи, когда продавцы необоснованно завышают цены или обманывают покупателей.

Главная цель — не допустить цифрового неравенства для уязвимых слоев населения. Министерство образования планирует обеспечить хотя бы одним устройством каждого ученика начальной и старшей школы. В конце минувшего года правительство уже распределило 4,4 миллиона компьютеров среди студентов.

Кроме того, власти упростят передачу излишков ПК из государственных учреждений местным органам власти. Ежегодно у примерно 80 тысяч компьютеров в госорганах заканчивается срок полезного использования. Из них около 22 тысяч просто выбрасывают. Правительство подсчитало: примерно половину компьютеров, у которых в прошлом году закончился срок службы, можно отремонтировать и использовать для базовых административных задач.

Заместитель премьер-министра Бэ Ген Хун заявил, что в эпоху цифровых технологий доступ к данным относится к фундаментальным правам человека.

#южная корея #субсидии #пк #персональные компьютеры #республика корея #государственная программа
Источник: pcgamer.com
