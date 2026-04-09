Правительство Южной Кореи обеспокоено ростом цен на персональные компьютеры. За последние полгода индекс потребительских цен на ПК вырос с 4,3 до 12,4 процента.

Индустрия искусственного интеллекта создала высокий спрос на оперативную память и системы хранения данных. Это привело к росту цен на компьютеры по всему миру.

Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи вместе с Комиссией по добросовестной торговле начнут следить за рынками DRAM, ПК и ноутбуков. Власти хотят пресечь случаи, когда продавцы необоснованно завышают цены или обманывают покупателей.

Главная цель — не допустить цифрового неравенства для уязвимых слоев населения. Министерство образования планирует обеспечить хотя бы одним устройством каждого ученика начальной и старшей школы. В конце минувшего года правительство уже распределило 4,4 миллиона компьютеров среди студентов.

Кроме того, власти упростят передачу излишков ПК из государственных учреждений местным органам власти. Ежегодно у примерно 80 тысяч компьютеров в госорганах заканчивается срок полезного использования. Из них около 22 тысяч просто выбрасывают. Правительство подсчитало: примерно половину компьютеров, у которых в прошлом году закончился срок службы, можно отремонтировать и использовать для базовых административных задач.

Заместитель премьер-министра Бэ Ген Хун заявил, что в эпоху цифровых технологий доступ к данным относится к фундаментальным правам человека.