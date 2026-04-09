Минпромторг предложил запретить в России шины с высоким содержанием полициклических ароматических углеводородов.

На российском рынке могут исчезнуть дешёвые шины с повышенным содержанием канцерогенов. Ограничения касаются резины, которая выделяет токсичную пыль при износе и не соответствует новым стандартам безопасности.

Минпромторг направил предложение запретить использование покрышек с высоким содержанием полициклических ароматических углеводородов. Изменения касаются предельного уровня ПАУ на 0,25% бэй-протонов и уже согласованы с Минприроды, Росстандартом и Минэкономразвития. Новые требования затронут преимущественно бюджетный сегмент автопокрышек, на который на данный момент приходится приблизительно треть всего рынка в РФ.

Сейчас российские производители почти все укладываются в нормы ГОСТа, в то время как среди импортных шин до 40% превышают допустимые значения. Эксперты предупреждают, что сокращение дешевых вариантов может привести к переходу водителей на б/у резину или дольше использовать изношенные шины, что увеличит риск аварий.

В начале нынешнего года введены новые правила экологического сбора: шины с канцерогенными ПАУ облагаются сбором в 200 430 рублей за тонну, что почти в 18 раз выше, чем у безопасной продукции. Средний чек на шины в бюджетном сегменте может вырасти на 1-2%.

Эксперты предупреждают о последствиях. После запрета россияне могут чаще покупать подержанные шины или дольше ездить на изношенных, что повысит риски аварий. По прогнозам специалистов, через полгода рынок перегруппируется: уйдут не менее 15-20% мелких брендов, а их место займут российские и официальные дистрибьюторы с безопасной продукцией.