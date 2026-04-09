Последняя версия популярного дистрибутива Linux повысила минимальные требования к компьютеру.

Раньше Ubuntu считалась нетребовательной системой. Ее ставили на старые или слабые компьютеры, где Windows работала с трудом. Выход версии 26.04 LTS меняет эту репутацию.

Разработчики из Canonical выпустят новый релиз в конце апреля (Release Notes датируются 23 апреля). И к нему прилагается обновленный список минимальных требований к системе. Теперь, чтобы запустить Ubuntu 26.04, пользователю понадобится двухъядерный процессор с тактовой частотой 2 ГГц, 6 ГБ оперативной памяти и 25 ГБ свободного места на диске.

Для сравнения возьмем требования Windows 11. Microsoft запрашивает процессор от 1 ГГц и 4 ГБ оперативной памяти. По дисковому пространству Windows строже – нужно 64 ГБ. Но по частоте процессора Ubuntu требует вдвое больше, а по объему памяти – на 50 процентов выше.

Тут кроется важное различие. Ubuntu позволяет установить систему на компьютер с более скромными характеристиками. Операционная система запустится даже с 2 ГБ оперативной памяти. Серверная редакция работает с 1,5 ГБ. Никаких искусственных ограничений.

Microsoft выбрала другую стратегию. Компания блокирует установку Windows 11, если компьютер не соответствует требованиям. Дополнительно нужны прошивка с поддержкой Secure Boot и чип TPM 2.0. А для набора функций Copilot+ требуется нейронный процессор производительностью более 40 TOPS. Такого оборудования нет в большинстве компьютеров.

Получается, что формальные цифры Ubuntu выше. Но Ubuntu по-прежнему можно поставить на более слабый компьютер, а Windows 11 – нет.