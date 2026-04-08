Депутаты направили в Минцифры предложение о создании новой функции на Госуслугах. Речь идет о карте, которая объединит статистику укусов клещей по регионам.

Информация о рисках для здоровья часто разбросана по разным источникам, и пользователям приходится долго выискивать ее на различных интернет-площадках. В Госдуме предложили упростить этот процесс.

Депутаты фракции «Новые люди» Антон Ткачев, Амир Хамитов и Владислав Даванков выступили с инициативой создать на портале «Госуслуги» отдельный раздел с интерактивной картой укусов клещей. Соответствующее обращение направили главе Минцифры Максуту Шадаеву.

Авторы идеи предлагают отображать статистику по регионам и, по возможности, по отдельным муниципалитетам. Речь идет о количестве обращений, уровне риска и перечне эндемичных территорий. Дополнительно планируется размещать краткие рекомендации по профилактике и инструкции, как действовать после укуса.

Депутаты считают, что единый сервис упростит доступ к сведениям и поможет заранее оценить риски перед поездками или отдыхом на природе.