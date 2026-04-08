Рынок флеш-памяти переживает непростые времена. Дефицит микросхем толкает цены вверх, и производители все чаще делают ставку на премиальные продукты с высокой розничной ценой. Сейчас новая карта SanDisk Extreme Pro UHS-II стоит на Amazon $1999,99. Она обещает скорость последовательного чтения до 310 мегабайт в секунду и записи до 305 мегабайт в секунду. Это более чем вдвое быстрее по записи по сравнению с более дешевой версией Extreme Pro UHS-I на те же 2 терабайта, которую можно купить менее чем за $500.

Источник изображения: SanDisk

SanDisk адресует эту карту профессиональным операторам и фотографам. В первую очередь тем, кто снимает видео в разрешении 8K или занимается серийной съемкой высокого разрешения. Карта имеет защиту IP68 и выдерживает падения с высоты до шести метров. При этом стоимость одного гигабайта составляет около одного доллара. Для сравнения: карта microSD Express на 512 гигабайт стоит $120 долларов, то есть $0,23 за гигабайт.

Проблема в том, что большинство цифровых камер по-прежнему используют старый стандарт SD и не поддерживают более современные интерфейсы. Пользователи просто не смогут воспользоваться более высокими скоростями, которые дает новый стандарт. Для тех, кто регулярно снимает в высоком разрешении, прирост скорости может оправдать вложения. Для всех остальных это слишком дорого.