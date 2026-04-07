В России массовые VPN-сервисы могут перестать работать к концу 2026 года. Эксперты связывают это с изменением методов фильтрации интернет-трафика.

Доступ к привычным инструментам обхода ограничений в интернете на территории России постепенно меняется. Это связано с развитием технологий контроля трафика на уровне провайдеров.

Изображение - ChatGPT

Основатель INSYTE Electronics Сергей Грибанов считает, что привычные коммерческие VPN-сервисы могут исчезнуть в течение ближайших месяцев. Речь идет о сервисах с простым подключением, рассчитанных на массового пользователя.

По его словам, провайдеры все активнее применяют системы глубокого анализа трафика. Ранее такие решения блокировали доступ по спискам доменов и IP-адресов, однако теперь они способны распознавать характерные признаки VPN-протоколов. В частности, это касается OpenVPN, IPsec и WireGuard, которые легко определить по структуре передаваемых данных.

Вместо них пользователи переходят на другие технологии. Среди них он выделяет VLESS, Shadowsocks и Trojan, которые маскируют соединение под обычный HTTPS-трафик.

Эксперт отметил, что полная блокировка всех способов обхода остаётся сложной задачей. Для этого потребуются значительно более ресурсоёмкие методы анализа.

По его оценке, массовый сегмент VPN постепенно исчезнет, а доступ к таким инструментам сохранится у технически подготовленных пользователей.