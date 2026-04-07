Доступ к привычным инструментам обхода ограничений в интернете на территории России постепенно меняется. Это связано с развитием технологий контроля трафика на уровне провайдеров.
Основатель INSYTE Electronics Сергей Грибанов считает, что привычные коммерческие VPN-сервисы могут исчезнуть в течение ближайших месяцев. Речь идет о сервисах с простым подключением, рассчитанных на массового пользователя.
По его словам, провайдеры все активнее применяют системы глубокого анализа трафика. Ранее такие решения блокировали доступ по спискам доменов и IP-адресов, однако теперь они способны распознавать характерные признаки VPN-протоколов. В частности, это касается OpenVPN, IPsec и WireGuard, которые легко определить по структуре передаваемых данных.
Вместо них пользователи переходят на другие технологии. Среди них он выделяет VLESS, Shadowsocks и Trojan, которые маскируют соединение под обычный HTTPS-трафик.
Эксперт отметил, что полная блокировка всех способов обхода остаётся сложной задачей. Для этого потребуются значительно более ресурсоёмкие методы анализа.
По его оценке, массовый сегмент VPN постепенно исчезнет, а доступ к таким инструментам сохранится у технически подготовленных пользователей.