Международная экспедиция подтвердила наличие затопленного поселения майя под водами озера Атитлан в Гватемале. Раньше на этом месте находили отдельные ритуальные предметы, теперь ученые доказали — здесь была целая деревня.

Глубины озера Атитлан, расположеного в кратере древнего вулкана в высокогорье Гватемалы, содержат не только природные особенности, но и следы человеческой деятельности почти двухтысячелетней давности. Новые исследования показали, что здесь располагалось целое поселение майя, которое затопило повышение уровня воды.

Международная команда во главе с мексиканским археологом Хеленой Барба-Мейнеке из Национального института антропологии и истории Мексики исследовала участок, известный как Самабадж. Участие специалистов из Бельгии, Испании, Аргентины и Гватемалы позволило документировать пять архитектурных комплексов, включая прямоугольные платформы, стелы и жилые строения.

Подводные раскопки показали, что поселение существовало с 350 года до н.э. по 250 год н.э. Фрагменты керамики и обсидиана подтверждают этот период, а слои палеопочвы зафиксировали древнюю поверхность земли. Архитектурные объекты сохранились благодаря постоянной влажности, что также позволило защитить органические материалы.

Озеро Атитлан находится в вулканической кальдере, уровень воды которой сильно колеблется из-за осадков, просачивания и сейсмической активности. Эти природные условия, вероятно, привели к затоплению поселения почти два тысячелетия назад. Археологи отмечают, что аналогичные участки в других частях озера могут содержать остатки других затопленных поселений, что делает находку особенно значимой для изучения цивилизации майя.