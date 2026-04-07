ZTE начала продажи смарт-дисплея с поддержкой 5G и сенсорным управлением

Новинка от ZTE объединяет функции планшета, портативного телевизора и облачного компьютера с интерфейсом, похожим на Windows. Дисплей получил ЖК-матрицу с разрешением Full HD и частотой обновления 100 Гц. Яркость экрана превышает 300 нит, а цветовой охват NTSC составляет 85%.

Устройство поддерживает 10-точечное сенсорное управление. Внутри установлен восьмиядерный чипсет Unisoc T8300 (Unisoc T8300) с 6 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами для хранения данных. Free Screen F10 работает на Android и поддерживает приложения для стриминга, соцсетей и фитнеса. Режим облачного компьютера создаёт среду похожую на Windows, для офисных задач.

Главная особенность — полноценная связь 5G через SIM-карту и возможность совершать звонки. Есть двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, порты USB, HDMI 2.0 и Type-C. Восьмимегапиксельная камера сверху, оснащена физической шторкой для приватности. Аудиосистема включает два широкополосных динамика по 5 ватт и сабвуфер на 20 ватт.

Аккумулятора емкостью 9500 мАч хватает на 9–12 часов работы. В комплекте идет подставка на колесиках с поворотом на 360 градусов. Высоту можно регулировать до 20 сантиметров, также доступны наклон на 25 градусов и вращение на 90 градусов. Новинка уже поступила в продажу на площадке Tmall по цене от 3499 юаней (эквивалентно ≈₽40 000) в рамках ограниченного предложения.