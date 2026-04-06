В Англии найден золотой кулон, изготовленный из монеты IX века с изображением Иоанна Крестителя. Нумизмат Саймон Коупленд считает данный артефакт единственным известным экземпляром такого типа.

На первый взгляд находка, случайно сделанная при помощи металлоискателя, напоминает обычный маленький золотой диск с петелькой для ношения на шее. Детальный осмотр показал, что это переделанная в кулон монета с необычным для своего времени религиозным сюжетом.

По данным BBC, находку сделали на пашне недалеко от деревни Дантон в английском графстве Норфолк. Золотая пластина с отверстием для подвеса изначально была монетой, которую позже превратили в украшение. На лицевой стороне видно фигуру с нимбом и крестом, и нумизматист Саймон Коупленд определил ее как Иоанна Крестителя.

Коупленд проанализировал стиль надписи и формы букв и на этой основе определил возраст монеты концом IX века, ориентируясь на чеканку примерно 860–870 годов. При этом специалист подчеркнул, что не знает других каролингских монет с изображением Иоанна Крестителя, что делает этот экземпляр, по сути, единственным из известных.

Артефакт вызывает вопросы и с точки зрения исторического фона. К 870 году Восточная Англия уже находилась под контролем викингов, которые в тот период еще не приняли христианство. Возникает вопрос, зачем людям в таком окружении носить предмет с образом крупной христианской фигуры и как именно эта монета‑кулон попала в регион.

Коупленд отмечает, что находка плохо укладывается в существующие представления о монетах и украшениях Каролингской эпохи и указывает на возможные, пока неясные культурные контакты между христианскими центрами и окружением викингов. Сейчас находку рассматривают как потенциальный клад, и музеи, в том числе Norwich Castle Museum, уже проявляют к ней огромный интерес.