Новый флагманский чип Qualcomm перейдет на 2-нм техпроцесс TSMC, но заметного ускорения работы процессора не случится.

Переход на новый техпроцесс обычно связывают с ростом производительности. В случае с будущим чипом Qualcomm эти ожидания пока не подтверждаются утечками.

Изображение: WCCFTech

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro получит конфигурацию ядер «2 + 3 + 3» вместо «2 + 6», которая использовалась в Snapdragon 8 Elite Gen 5. Максимальная частота может достигать 5,00 ГГц. При этом, по данным инсайдера Fixed-focus digital cameras, прирост производительности процессора составит менее 20% в одноядерных и многоядерных задачах.

Основные изменения касаются графической части. Чип оснастят GPU Adreno 850 с увеличенным кешем и поддержкой памяти LPDDR6. Также упоминается рост ширины шины и объема видеопамяти примерно на 50%.

Эти изменения могут повлиять на обработку графики и задачи искусственного интеллекта. Предыдущее поколение уже запускало AAA-игры через эмуляцию, поэтому новый чип, по имеющимся данным, ориентирован на улучшение работы в таких сценариях. Пока это только слухи. К официальному анонсу цифры могут измениться.