Изменение климата обнажит в Антарктиде участки суши с залежами меди, золота, серебра и железа. К 2300 году площадь такой территории может достичь 120 тысяч квадратных километров.

Антарктический ледяной щит не только удерживает огромное количество воды, но и скрывает под собой сложный рельеф с горами и долинами. Геофизик Эрика Лукас (Erica Lucas) из Калифорнийского университета в Санта-Крузе (University of California, Santa Cruz) и ее коллеги впервые оценили, как сочетание таяния льда, поднятия суши и изменения уровня моря изменит площадь свободной от льда земли и появившийся в связи с этим доступ к ресурсам.

Команда Лукас впервые включила в прогнозы динамику поднятия суши под ледяным щитом и влияние разных сценариев уровня моря. Модели учитывали толщину литосферы и изменение гравитационного притяжения по мере отступления ледника.

Расчёты показывают, что к 2300 году площадь новой свободной от льда суши может составить 120 610, 36 381 или 149 квадратных километров при высоком, среднем и низком уровне таяния льда соответственно. На этих территориях находятся известные или предполагаемые месторождения меди, золота, серебра, железа и платины, в том числе в районах, на которые сейчас заявляют претензии Аргентина, Чили и Великобритания.

Коммерческая добыча в Антарктиде сейчас запрещена, но Договор об Антарктике допускает работы с ресурсами в научных целях, а первое окно для пересмотра экологического протокола откроется в 2048 году. Тим Стивенс (Tim Stephens) из Сиднейского университета (University of Sydney) считает, что появление свободной ото льда земли само по себе вряд ли резко изменит систему управления, напоминая, что континент останется технически сложным местом для добычи. При этом трансформация антарктической среды может, напротив, усилить сотрудничество стран в вопросах охраны природы.