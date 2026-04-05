Ученые обнаружили на Туринской плащанице ДНК множества растений и животных. Среди них оказались морковь и средиземноморский красный коралл.

Туринская плащаница давно остается предметом споров. Новые методы анализа добавляют к обсуждению дополнительные данные о ее происхождении и истории.

Изображение: Live Science

Группа ученых под руководством Джанни Баркаччи (Gianni Barcaccia) из Падуанского университета (University of Padua) провела повторный анализ образцов, собранных с Туринской плащаницы в 1978 году. Специалисты применили современные геномные методы и изучили состав ДНК.

Исследования выявили на ткани ДНК множества видов. Среди них — средиземноморский красный коралл (Corallium rubrum), что указывает на связь со Средиземноморьем. На долю кошек и собак пришлось около 44 процентов ДНК животных. Также нашли следы кур, коров, коз, овец, свиней, лошадей, оленей и кроликов.

ДНК моркови составила примерно 31 процент от всей растительной ДНК. При этом ученые нашли генетические следы картофеля, помидоров, перца, кукурузы и бананов. Эти растения попали в Европу из Америки только в XVI веке и позже. Морковь генетически схожа с оранжевыми сортами, которые вывели в Западной Европе между XV и XVI веками.

Баркаччи заявил, что такое разнообразие видов подтверждает значительное загрязнение плащаницы. По его мнению, это произошло в последние столетия, особенно после путешествий Марко Поло и Христофора Колумба. При этом на ткани не нашли следов оливок, фиников, гранатов, верблюдов, мирры и алоэ — видов, традиционно связанных с библейским регионом.

Андреа Николотти (Andrea Nicolotti) из Туринского университета добавил, что многие следы могли попасть на плащаницу во время публичных выставок в средневековых городах. Он напомнил, что радиоуглеродный анализ 1989 года датирует создание ткани периодом между 1260 и 1390 годами. Новые данные не противоречат этому выводу. Николотти по-прежнему считает плащаницу средневековой подделкой.