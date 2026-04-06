Ученые изучили длительный переворот магнитного поля Земли, произошедший около 43 млн лет назад.

Магнитное поле Земли постоянно меняется из-за движения расплавленного железа в ядре. Иногда эти изменения приводят к смене магнитных полюсов, и такие периоды заметно отличаются по условиям на поверхности планеты.

Изображение - ChatGPT

По данным ученых, инверсии магнитного поля происходят примерно раз в 300 тысяч лет. За последние 170 миллионов лет их насчитали более 500. Обычно процесс занимает около 10 тысяч лет, но одно событие, произошедшее около 43 миллионов лет назад, растянулось до 80 тысяч лет.

В такие периоды напряженность поля падает. Это ослабляет защиту Земли от космических лучей, и поток радиации достигает поверхности в большем объеме. По сути, магнитное поле работает как барьер, который частично изолирует планету.

Ученые допускают, что усиленное облучение могло влиять на живые организмы по средствам роста числа мутаций. Космическое излучение рассматривают как один из источников генетических изменений, однако проверить эту связь напрямую сложно.

При этом часть специалистов сомневается в роли радиации как двигателя эволюции. Они считают, что увеличение дозы скорее ведет к гибели организмов, а не к их развитию. Попытки связать инверсии с массовыми вымираниями не дали устойчивых результатов.

Есть и другой механизм. Ослабление магнитного поля может усиливать утечку атмосферы, в частности водорода. Это, в свою очередь, влияет на состав воздуха. Некоторые специалисты связывают такие процессы с ростом содержания кислорода в древние эпохи, что совпало с появлением более крупных форм жизни.