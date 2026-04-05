В Институт космических исследований РАН сообщили, что комета C/2026 A1 прекратила существование. Объект не вернулся в зону наблюдения после сближения с Солнцем.

Вчера около половины третьего дня по московскому времени комета C/2026 A1 скрылась из виду за солнечным диском (анимированное видео приближения кометы к Солнцу можно посмотреть здесь ). Оборудование космических средств наблюдения так и не зафиксировало ее появление с другой стороны.

Астрономы сделали вывод: небесное тело полностью поглощено звездой. Газообразные вещества кометы рассеялись в солнечной короне, а крупные каменные осколки, в теории, могли долететь до поверхности светила. Часть пылевого хвоста оторвало и вытолкнуло наружу давлением солнечного света — там эта пыль постепенно развеется.

Эта комета стала первой из открытых в этом году, и астрономы понимали с самого начала, что ее судьба предрешена. C/2026 A1 принадлежала к семейству Крейца, то есть была фрагментом гораздо более крупной кометы, которая раскололась много веков или даже тысячелетий назад. Ученые полагают, что один из крупных обломков того прародителя дал начало Великой комете 1106 года, а та, в свою очередь, распавшись, породила Великие кометы 1843 и 1882 годов.

Изначально ожидалось, что при сближении с Солнцем комета вспыхнет необычайно ярко, став видимой даже на дневном небе — примерно как Луна. Однако космическая странница оказалась скромнее по размерам, чем предполагали расчеты. Кроме того, она не разрушилась сразу на подходе к звезде, поэтому у нее не сформировался огромный хвост.

Теперь звание самой яркой кометы на небе перешло к объекту C/2025 R3 (PANSTARRS), который до этого занимал второе место.