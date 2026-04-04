Обсерватория Rubin представила первые результаты наблюдений и сразу показала масштаб. За короткий период ученые зафиксировали тысячи новых астероидов и десятки околоземных объектов.

Ранние наблюдения обсерватории NSF-DOE Vera C. Rubin Observatory дали результат, который обычно накапливают годами. За полтора месяца работы ученые собрали массив данных, который сразу расширил каталог объектов Солнечной системы и показал, как изменится темп таких открытий.

Команда передала результаты в Minor Planet Center, где их подтвердили и добавили в официальную базу. Речь идет примерно о миллионе отдельных наблюдений. На их основе исследователи выявили более 11 тысяч ранее неизвестных астероидов, а также уточнили орбиты десятков тысяч уже известных тел. Некоторые из них раньше считались «потерянными» из-за неточных расчетов траектории.

Отдельное внимание привлекли 33 новых околоземных объекта. Такие тела проходят на расстоянии менее 1,3 астрономической единицы от Солнца. Ни один из обнаруженных объектов не угрожает Земле, при этом крупнейший достигает примерно 500 метров в диаметре.





Параллельно обсерватория зафиксировала около 380 транснептуновых объектов— ледяных тел за орбитой Нептуна. Два из них движутся по крайне вытянутым орбитам и в удаленной точке оказываются примерно в тысячу раз дальше от Солнца, чем Земля.

Наблюдения провели с помощью крупного зеркала, цифровой камеры и специализированного программного комплекса, который умеет выделять слабые и быстро движущиеся объекты. Такой подход заметно ускоряет поиск и уже меняет темп изучения Солнечной системы.