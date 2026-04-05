Intel скептически оценила новый процессор ARM AGI для задач искусственного интеллекта. В компании заявили, что заявления о его преимуществах носят маркетинговый характер.

После анонса процессора ARM AGI, ориентированного на задачи искусственного интеллекта, представители Intel публично отреагировали на заявления конкурента. В компании не согласились с оценками ARM и поставили под сомнение технологическую новизну решения.

Глава ARM Рене Хаас (Rene Haas) ранее заявил, что новая платформа способна конкурировать с архитектурой x86 и занять часть рынка серверных решений. Разработчики делают ставку на оптимизацию под задачи агентного ИИ и указывают на ограничения существующих подходов.

В ответ исполнительный вице-президент Intel Кеворк Кечичян (Kevork Kechichian), отвечающий за направление дата-центров, отметил, что подобные заявления выглядят как часть маркетинговой стратегии. По его словам, ARM критикует технологии вроде многопоточности, поскольку собственные ядра компании не поддерживают этот механизм.

Кечичян также указал, что другие разработчики, включая проекты с участием NVIDIA (NVIDIA Corporation), продолжают использовать многопоточность, что подчеркивает ее практическую ценность.

В Intel считают, что существующие решения компании способны конкурировать с новыми разработками ARM. В пример приводят процессоры Xeon, включая линейку Clearwater Forest, где упор сделан на высокую плотность вычислений.

На фоне роста интереса к ИИ сегмент серверных процессоров продолжает усиливать конкуренцию между основными игроками.