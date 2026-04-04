Внешний вид серии iPhone 18 останется почти без изменений по сравнению с моделями предыдущего выпуска. Apple увеличит толщину корпуса для установки более емкого аккумулятора.

Производители смартфонов на Android сталкиваются с проблемами из-за кризиса DRAM. Они вынуждены думать, какие функции убрать из будущих устройств. У Apple, судя по успеху iPhone 17, другое положение.

Изображение: WCCFTech

Инсайдер с платформы Weibo под ником Fixed-focus digital cameras сообщил: внешний вид iPhone 18 в основном останется прежним. Изменения коснутся только размеров. Ожидается, что линейка станет толще. Производитель увеличит толщину, чтобы разместить более емкий аккумулятор.

Слухи не уточняют точные габариты Pro и Pro Max. Но предыдущие сообщения указывают: топовые модели будут толще и тяжелее предшественников. Apple также представит в этих флагманах собственный модем C2 5G. В паре с процессорами A20 и A20 Pro это обеспечит увеличенное время автономной работы.

Массовое производство iPhone 18 и iPhone Fold начнется в июле. Компания уже определилась с техническими характеристиками каждой модели. Аналитик TF International Securities Минг-Чи Куо отметил: у Apple достаточно финансовых возможностей, чтобы компенсировать повышение цен на DRAM за счет растущих доходов от сервисов.