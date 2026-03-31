В Китае заработал зовод, где человекоподобного робота собирают за 30 минут. Проект реализовали компании Leju Robotics и Dongfang Precision Science and Technology.

Leju Robotics и Dongfang Precision совместно построили автоматизированный завод в Китае. Предприятие рассчитано на выпуск 10 тысяч человекоподобных роботов в год. Это не прототипы и не штучная сборка, а попытка вывести производство на промышленные рельсы.

Dongfang Precision раньше занималась оборудованием для гофрированной упаковки. Теперь компания переключилась на контрактную сборку роботов и отвечает за масштабирование, интеграцию и сервис. Leju Robotics, в свою очередь, сосредоточилась на проектировании и программном обеспечении.

Производственная линия включает 24 этапа сборки и 77 контрольных точек. Перед отправкой каждый робот проходит 41 тест в условиях, имитирующих реальную работу. По заявлениям производителей, такой подход повышает эффективность на 50% по сравнению с традиционными методами. Система позволяет перестраиваться под разные модели без остановки процесса.





С мощностью в 10 тысяч роботов в год завод ставит Leju в один ряд с крупными международными компаниями, которые уже вышли на промышленные масштабы производства человекоподобных роботов. Несколько конкурентов тоже наращивают объемы. Agibot недавно отчиталась о выпуске 10-тысячного робота, Unitree Robotics привлекает инвестиции для производства 75 тысяч в год, а UBTECH Robotics работает над снижением стоимости одного робота до 20 тысяч долларов.