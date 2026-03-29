Samsung обновила технологию производства OLED-панелей и добавила новое покрытие QuantumBlack. Компания рассчитывает снизить отражения и повысить прочность экранов, которые используют не только ее собственные мониторы, но и модели других брендов.
Новая пленка уменьшает отражение света примерно на 20%. За счет этого изображение выглядит контрастнее, особенно в темных сценах. Одновременно производитель увеличил твердость поверхности с уровня 2H до 3H, что должно снизить риск появления царапин.
Покрытие ориентировано на панели QD-OLED, где важна точная передача черного цвета.
Samsung поставляет такие панели не только для своих устройств, но и для партнеров. Asus, Gigabyte и MSI будут использовать аналогичные решения под собственными названиями.
Компания заявляет, что все OLED-панели 2026 года получат это покрытие.