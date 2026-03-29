Global_Chronicles
Samsung внедрит защиту от бликов и царапин в новые OLED-панели
Samsung начала оснащать свои QD-OLED-панели новой пленкой QuantumBlack. Технология снижает блики и делает поверхность экрана устойчивее к механическим повреждениям.

Samsung обновила технологию производства OLED-панелей и добавила новое покрытие QuantumBlack. Компания рассчитывает снизить отражения и повысить прочность экранов, которые используют не только ее собственные мониторы, но и модели других брендов.

Изображение: Samsung

Новая пленка уменьшает отражение света примерно на 20%. За счет этого изображение выглядит контрастнее, особенно в темных сценах. Одновременно производитель увеличил твердость поверхности с уровня 2H до 3H, что должно снизить риск появления царапин.

Покрытие ориентировано на панели QD-OLED, где важна точная передача черного цвета.

Samsung поставляет такие панели не только для своих устройств, но и для партнеров. Asus, Gigabyte и MSI будут использовать аналогичные решения под собственными названиями.

Компания заявляет, что все OLED-панели 2026 года получат это покрытие.

#samsung #asus #msi #gigabyte #мониторы #oled #qd-oled #quantumblack
Источник: pcworld.com
Сейчас обсуждают

Яков Рудев
01:26
Интересно это с правом выкупа? Грубо говоря оставить себе машину через 3-4 года. Если нет то тогда гораздо выгодней просто б/у машину в нормальном состоянии купить. Если под подпиской они понимают аре...
«АвтоВАЗ» запустил услугу подписки на свои авто — за «Весту» в месяц нужно отдавать 39 990 рублей
LastAtlant
00:51
Каждый среднестатистический школьник с большой библиотекой стим теперь получается может стать энтузиастом
Samsung показала SSD BM9K1 с NAND-памятью QLC и PCIe 5.0 со скоростью чтения до 11,4 ГБ/с
DeaDragon
00:30
Я то думал АвтоВаз будет платить, лишь бы их поделие забрали.
«АвтоВАЗ» запустил услугу подписки на свои авто — за «Весту» в месяц нужно отдавать 39 990 рублей
Djereli
23:52
Это из-за сокращения контроллеров. Таже гармошка была бы сильно практичней.
В Екатеринбурге начались испытания 14,5-метрового трёхосного автобуса
Роман Ефимочкин
23:51
Что там делать ?
Ученые предупреждают о рисках процесса колонизации Луны в ближайшее десятилетие
swr5
23:30
Не-а.
Исследование рассказало о трёхкратной надёжности устройств Mac по сравнению с Windows-компьютерами
swr5
23:28
Согласен. Пусть мучаются.
В Польше предложили навсегда перевести часы на полчаса вперёд вместо перехода на летнее время
swr5
23:26
Похоже кто-то начитался фантастики.
Британский стартап Pulsar Fusion испытал термоядерный ракетный двигатель
Артём Пухов
23:05
Печально, что китайцы делают только лопаты.
Новый 2-нм чип Samsung проиграл Snapdragon 8 Elite Gen 5 по энергопотреблению
CrimsonLine
23:00
так а смысл уменьшать шину то, просто урезают карту и дают "внешние" апгрейды
NVIDIA может представить видеокарту GeForce RTX 5050 с 9 ГБ памяти GDDR7 на Computex
