Samsung обновила технологию производства OLED-панелей и добавила новое покрытие QuantumBlack. Компания рассчитывает снизить отражения и повысить прочность экранов, которые используют не только ее собственные мониторы, но и модели других брендов.

Новая пленка уменьшает отражение света примерно на 20%. За счет этого изображение выглядит контрастнее, особенно в темных сценах. Одновременно производитель увеличил твердость поверхности с уровня 2H до 3H, что должно снизить риск появления царапин.

Покрытие ориентировано на панели QD-OLED, где важна точная передача черного цвета.

Samsung поставляет такие панели не только для своих устройств, но и для партнеров. Asus, Gigabyte и MSI будут использовать аналогичные решения под собственными названиями.

Компания заявляет, что все OLED-панели 2026 года получат это покрытие.