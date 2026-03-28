Samsung представила 8-терабайтную версию твердотельного накопителя 870 EVO. Новинка уже появилась в продаже в Китае, Европе и Сингапуре.

В 2021 году Samsung выпустила линейку 870 EVO с максимальным объемом 4 ТБ. Теперь компания добавила в серию модель на 8 ТБ. Накопитель сохранил интерфейс SATA и 2,5-дюймовый форм-фактор.

Изображение: Samsung

Скорости остались на уровне предшественников: последовательное чтение до 560 МБ/с, запись до 530 МБ/с. Это максимальные показатели для SATA-интерфейса. За стабильность записи отвечает технология Intelligent TurboWrite.

Samsung использует в новинке собственную V-NAND TLC и контроллер MKX. Ресурс записи составляет 4800 ТБ, а гарантия — пять лет. Этого достаточно для работы с 4K и 8K-видео.

Изображение: Samsung

Накопитель весит 48 граммов и подходит для настольных ПК, ноутбуков и сетевых хранилищ NAS. Программное обеспечение Samsung Magician позволяет переносить данные, следить за состоянием диска и обновлять прошивку.

Цены разнятся в зависимости от региона. В Китае накопитель продают за 12 999 юаней, в Европе — около 1259 евро, в Сингапуре — 1864 доллара.