Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Samsung выпустила SSD 870 EVO на 8 ТБ с гарантией 5 лет и с ресурсом 4800 ТБ записи
Samsung представила 8-терабайтную версию твердотельного накопителя 870 EVO. Новинка уже появилась в продаже в Китае, Европе и Сингапуре.

В 2021 году Samsung выпустила линейку 870 EVO с максимальным объемом 4 ТБ. Теперь компания добавила в серию модель на 8 ТБ. Накопитель сохранил интерфейс SATA и 2,5-дюймовый форм-фактор.

Изображение: Samsung

Скорости остались на уровне предшественников: последовательное чтение до 560 МБ/с, запись до 530 МБ/с. Это максимальные показатели для SATA-интерфейса. За стабильность записи отвечает технология Intelligent TurboWrite.

Samsung использует в новинке собственную V-NAND TLC и контроллер MKX. Ресурс записи составляет 4800 ТБ, а гарантия — пять лет. Этого достаточно для работы с 4K и 8K-видео.

Изображение: Samsung 

Накопитель весит 48 граммов и подходит для настольных ПК, ноутбуков и сетевых хранилищ NAS. Программное обеспечение Samsung Magician позволяет переносить данные, следить за состоянием диска и обновлять прошивку.

Цены разнятся в зависимости от региона. В Китае накопитель продают за 12 999 юаней, в Европе — около 1259 евро, в Сингапуре — 1864 доллара.

#samsung #ssd #sata #накопитель #870 evo #8 тб
Источник: samsung.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter