Volkswagen рассматривает переоборудование завода в Оснабрюке. Компания обсуждает выпуск компонентов для системы Iron Dome вместо автомобилей.

Финансовые трудности Volkswagen привели к довольно неожиданному решению: вместо новых автомобилей концерн обсуждает производство военной техники. По данным Financial Times, которые приводит Carscoops, компания ведет диалог с израильской Rafael Advanced Defence Systems. Речь идет о загрузке мощностей в немецком Оснабрюке, где сейчас собирают T-Roc Cabriolet. Производство этой модели закончится через год, и под угрозой сокращения окажутся больше двух тысяч человек.

Гендиректор VW Оливер Блюме (Oliver Blume) дал понять, что автоконцерн может свернуть выпуск машин на этой площадке уже в текущем году. Поэтому в ход идут альтернативные варианты. По данным источников, завод не станет производить сами ракеты. Его могут загрузить сборкой пусковых установок, генераторов и тяжелых грузовиков для транспортировки системы Iron Dome.

Переговоры длятся непросто. Ранее VW уже пытался продать завод, в том числе вел разговор с Rheinmetall, но сделка сорвалась. Сейчас компания смотрит на партнерство с оборонными фирмами как на способ сохранить рабочие места. Запустить новое производство планируют через 12–18 месяцев. Но для этого потребуется согласие производственного совета завода — по немецким законам его слово весомое, без одобрения рабочих никаких изменений не провести.

При этом в VW настаивают: окончательного решения нет, и самостоятельно выпускать оружие корпорация не намерена. Но сам факт таких обсуждений показывает, насколько сильно немецкий автопром сдал позиции. Финансовый отчет концерна это подтверждает: операционная прибыль рухнула на 53,5%. К тому же только в Германии VW планирует уволить 50 тысяч сотрудников к 2030 году.