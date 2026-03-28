Таинственное сооружение под древним городом нашли благодаря технологии сканирования

Археологи в Египте исследовали руины Буто (Тель-эль-Фараин) в дельте Нила, используя новые методы обнаружения подземных объектов. Команда проверяла, как технологии спутникового радарного сканирования и электрорезистивной томографии могут выявлять скрытые структуры, погребённые под многослойными руинами города.

Буто существовал с додинастического периода до VII века н.э. Город многократно перестраивался, и самые древние части сейчас находятся под поздними слоями ила и обломков. Традиционные раскопки в таких условиях трудоемки и дороги. Ученые сначала использовали радиолокационные данные спутника Sentinel-1 для поиска аномалий. Затем они применили ЭРТ, посылая электрические токи через электродную сеть, чтобы составить трёхмерную модель подземных объектов.

На глубине от трех до шести метров приборы зафиксировали четкую структуру саитского периода, что позволяет предположить, возведено оно было возрастом приблизительно 2600 лет назад. Исследователи предположили, что это может быть крупная гробница или святилище. Ради проверки они вскрыли участок 10 на 10 метров и там, где датчики показали стены, нашли сырцовый кирпич и религиозные артефакты. Авторы исследования теперь планируют расширить эти изыскания, используя более крупное оборудование, чтобы достичь еще более глубоких и древних уровней.