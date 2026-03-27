Rockstar Games начала набор тестировщиков в Индии. Это может указывать на конечный этап разработки Grand Theft Auto VI.

Rockstar открыла вакансии тестировщиков в Индии, при этом рекрутер указал дату очного мероприятия по набору – 18 апреля 2026 года. На фоне ожидания Grand Theft Auto VI это выглядит как признак перехода проекта к завершающему этапу.

Информация появилась после публикации рекрутера Приянка Мурья. Она ищет сотрудников на позицию Associate QA Tester. Речь идет о проверке игрового процесса, поиске ошибок и фиксации проблем на разных платформах.

Компания ожидает от кандидатов базовый опыт с современными консолями или ПК, знание игр и уверенный письменный английский. Работа проходит в офисе в Бангалоре и предполагает полную занятость.

Подобные вакансии обычно открывают ближе к завершению разработки. По сути, тестировщики подключаются, когда основная часть игры уже готова и требует проверки. Это совпадает с ранее озвученным сроком релиза — ноябрь 2026 года.