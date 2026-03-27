Intel пересмотрела стратегию линейки Arrow Lake и отказалась от старшей модели Core Ultra 9 290K Plus. Решение связано с оценкой производительности и рыночного спроса.

Изображение: WCCFTech

Intel планировала выпустить Core Ultra 9 290K Plus как флагман серии Arrow Lake Refresh. Позже компания отказалась от этого варианта. Представители Intel Germany подтвердили отмену и объяснили выбор текущей линейки.

Производитель сосредоточился на моделях Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus. Проблема Ultra 9 290K Plus в том, что конфигурация ядер у него такая же, как у Ultra 7 270K Plus. Более высокая цена не дала бы заметного прироста в играх и приложениях. Выпускать более дорогой чип без реальных преимуществ компания посчитала нецелесообразным.

При этом чип появлялся в тестах и даже в листингах магазинов, но в продажу не поступил.