Apple запускает программу бонусов для удержания ключевых сотрудников.

Apple теряет ключевых сотрудников. В последние недели из компании ушли четыре исследователя в области искусственного интеллекта. Стюарт Боуэрс (Stuart Bowers) перешел в DeepMind от Google. Даже Джони Айв (Jony Ive) участвует в привлечении бывших инженеров Apple в проекты Сэма Альтмана (Sam Altman). Всего, по данным Bloomberg, компанию покинули 40 сотрудников, включая разработчиков Vision Pro.

Apple решила действовать деньгами и выделила из своих резервов от 200 до 400 миллионов долларов США на бонусы для инженеров аппаратного подразделения, работающих над iPhone.

Размер выплат составит от 200 000 до 400 000 долларов США в зависимости от динамики акций в ближайшие годы. Но получить полную сумму можно только при одном условии: сотрудник должен остаться в Apple. Акции, которые компания предоставляет инженерам, рассчитаны на четыре года. Если человек уволится раньше, он потеряет часть бонуса.