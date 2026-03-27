В Star Citizen вышло обновление Alpha 4.7 под названием Welcome to the Rock. Разработчики добавили систему крафта, новую кооперативную миссию и переработанный стартовый корабль RSI Aurora Mk II.

Cloud Imperium Games продолжает постепенно наполнять Star Citizen механиками, которые были обещаны еще на этапе краудфандинга. Очередное обновление, Alpha 4.7, наконец-то вводит систему крафта — возможность создавать оружие и броню. А заодно добавляет крупную кооперативную миссию, где эти навыки пригодятся.

Центральное событие патча — миссия Operation Breaker Stations в поясе Кигера. Группе игроков предстоит восстановить заброшенную горнодобывающую станцию на астероиде Шубин. По пути — стычки с когтистыми саламандрами и ледяными существами Валаккар. После запуска энергосистемы команда создает компоненты для мощного лазера, бурит астероид и спускается внутрь за редкими минералами. Миссия поддерживает как частные прохождения, так и открытые — во втором случае возможны PvP-стычки.

Система крафта работает через чертежи. Качество материала влияет на характеристики готового предмета. Ненужные вещи можно разобрать на материалы. Редкие минералы из новой миссии как раз нужны для крафта.

Также в обновлении заменили стартовый корабль. Вместо Aurora Mk I теперь выдают RSI Aurora Mk II с модульной системой. Грузовой модуль добавляет 6 SCU дополнительного пространства (к базовым 2 SCU). Боевой модуль оснащает корабль ракетными установками и третьим генератором щита.

В следующем патче, Alpha 4.8, разработчики обещают упростить дозаправку и переработать транспортную систему — трамваи, поезда и лифты должны работать надежнее.