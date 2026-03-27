Присяжные в Лос-Анджелесе и Нью-Мексико вынесли решения против Meta* и YouTube по искам о вреде, наносимом детям.

В США родители, педиатры и педагоги годами говорили: социальные сети вредят психическому здоровью подростков, провоцируют расстройства пищевого поведения, сексуальную эксплуатацию и зависимость. Впервые присяжные в двух штатах встали на их сторону. В Лос-Анджелесе жюри признало Meta* и YouTube виновными в причинении вреда детям. В Нью-Мексико присяжные установили, что Meta сознательно наносила вред психическому здоровью несовершеннолетних и скрывала информацию о сексуальной эксплуатации на своих платформах.

Иск в Нью-Мексико подавал генеральный прокурор штата. Следователи выдавали себя за детей в соцсетях, фиксировали сексуальные домогательства и реакцию Meta на них. Дело в Лос-Анджелесе инициировал один истец, утверждавший, что дизайн платформ Meta и YouTube намеренно вызывает зависимость. Оба иска обошли статью 230, которая обычно освобождает интернет-компании от ответственности за контент пользователей. Истцы сосредоточились не на публикациях, а на конструкции самих платформ.

Meta и Google (владелец YouTube) заявили, что не согласны с вердиктами и будут обжаловать решения. Окончательное разрешение дел может занять годы. При этом эксперты отмечают: общественное мнение уже меняется. Если в 2022 году 32% подростков считали соцсети вредными, то в 2025-м таких уже 48%.

* Meta признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России